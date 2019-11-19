В Грузии оппозиция вновь установила палатки возле здания парламента

В Тбилиси протестующие провели ночь у здания парламента Грузии, установив на площади не менее десяти палаток. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Оппозиционеры требуют, чтобы Бидзина Иванишвили — лидер партии «Грузинская мечта», которая занимает больше половины мест в парламенте, ушел в отставку. «Мы продолжим бесперебойные митинги до тех пор, пока Бидзина Иванишвили не уйдет из власти», — цитирует телеканал одного из протестующих.

По данным «Рустави-2», пока на входе в здание «тихо» и законодатели еще не появились в парламенте.

Протесты в Тбилиси возобновились в середине ноября. Депутаты отказались от избирательной реформы, предусматривающей выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе. Протестующие требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.