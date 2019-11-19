На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

В Тбилиси во время протестной акции перед зданием парламента были задержаны 37 человек. Об этом сообщается на сайте МИДа Грузии.

Также в ходе беспорядков были ранены 4 демонстранта и 2 сотрудника полиции, указали в ведомстве.

Ранее телеканал «Рустави-2» сообщал, что силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Кроме этого, правоохранительные органы использовали водометы, щиты, дубинки, а также резиновые пули.

С середины ноября в грузинской столице проходят протесты, организованные созданной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» и партии «Европейская Грузия». Участники акций выступают за роспуск парламента и назначения внеочередных выборов. Причиной манифестаций стал отказ депутатов от избирательной реформы, предусматривающий выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе.