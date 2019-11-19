Госсовет КНР назначил нового главу полиции Гонконга на фоне протестов

Государственный совет Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам сменил руководителя полиции этого специального административного района. Об этом сообщает Xinhua.

Комиссаром полиции назначен Дэн Бинцяна (кантонское имя — Крис Тан — прим. ред.) вместо Лу Вэйцуна (Стивен Ло). Решение принято в рамках Основного Закона КНР о специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга).

Акции протеста проходят в Гонконге с начала лета. Причиной выхода граждан на улицу стали поправки в закон, позволяющие выдавать подозреваемых материковому Китаю, Макао и Тайваню. После многочисленных забастовок глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект. Однако акции не прекратились, а требования митингующих расширились — они требуют демократизации выборной системы и освобождения всех арестованных участников протестов.

15 ноября протесты в регионе обострились из-за гибели студента Гонконгского университета науки и технологии из-за столкновения с полицией, которая применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие перекрыли дорожное сообщение, работа нескольких станций метро была приостановлена.

Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, в том случае если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия.