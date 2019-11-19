Россия не стала менять позицию по еврейским поселениям вслед за США

Россия не стала менять позицию по еврейским поселениям вслед за США

Позиция России относительно вопроса строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан остается неизменной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства в ответ на решение властей США больше не считать эти поселения незаконными.

«Российская позиция по этому вопросу не изменилась», — сообщили в ведомстве.

18 ноября госсекретарь Майк Помпео на брифинге для журналистов заявил об отказе американских властей придерживаться позиции о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. Он также назвал непоследовательными слова бывших американских властей относительно еврейских поселений и подтвердил, что администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа намерена пересмотреть подход экс-президента США Барака Обамы к этому вопросу.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах. Нетаньяху говорил, что хочет установить окончательные границы Израиля, чтобы Иудея и Самария (Западный берег Иордана) «не превратились» в сектор Газа. В ООН предупредили израильского премьера о последствиях аннексии Иорданской долины в случае победы его партии на выборах. Как отмечал пресс-секретарь ООН Антониу Гутерриш, подобные шаги будут нарушением международного права.