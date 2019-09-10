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Политика ,  
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Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля сделал такое заявление в преддверии парламентских выборов в стране. Он попросил у граждан «твердый мандат» на такие действия
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах. Заявление Нетаньяху цитирует The Times of Israel.

«Следующее правительство может распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину <...> [Но] это демократия. Я не буду ничего делать без четкого мандата», — заявил он.

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Нетаньяху пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу Иордана

Нетаньяху пояснил, что хочет установить окончательные границы Израиля, чтобы Иудея и Самария (Западный берег Иордана) «не превратились» в сектор Газа. По его словам, это позволит обеспечить безопасность Израиля. «У нас не было такой возможности с Шестидневной войны, и может не быть еще 50 лет», — заключил премьер.

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Bloomberg связывает заявления Нетаньяху с попыткой заручиться поддержкой правых избирателей перед парламентскими выборами, которые состоятся 17 сентября.

Агентство также отмечает, что во второй половине сентября администрация США намерена представить свой план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Нетаньяху сказал, что у Израиля есть «историческая возможность распространить суверенитет страны над над всей Иудеей и Самарией».

Первые в истории Израиля досрочные выборы в парламент состоятся 17 сентября. Они были назначены после голосования в апреле, по итогам которого Нетаньяху не смог сформировать правительство. В преддверии весенних выборов премьер также говорил о суверенитете над израильскими поселениями на Западном берегу Иордана: «Я не буду делить Иерусалим и не буду искоренять поселения. Я буду следить за тем, чтобы мы контролировали территорию к западу от реки Иордан». Однако слово аннексия он не произносил.

После Шестидневной войны в 1967 году Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана и начал создавать там собственные поселения. Части этого региона с 1995 года контролируют палестинцы. ЕС считает Западный берег Иордана, а также Голанские высоты, оккупированными Израилем территориями. США при президенте Дональде Трампе признали суверенитет Израиля над высотами.

Автор: Артём Губенко
Теги: Биньямин Нетаньяху, Западный берег реки Иордан, Израиль
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