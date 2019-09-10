Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля сделал такое заявление в преддверии парламентских выборов в стране. Он попросил у граждан «твердый мандат» на такие действия

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах. Заявление Нетаньяху цитирует The Times of Israel.

«Следующее правительство может распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину <...> [Но] это демократия. Я не буду ничего делать без четкого мандата», — заявил он.

Нетаньяху пояснил, что хочет установить окончательные границы Израиля, чтобы Иудея и Самария (Западный берег Иордана) «не превратились» в сектор Газа. По его словам, это позволит обеспечить безопасность Израиля. «У нас не было такой возможности с Шестидневной войны, и может не быть еще 50 лет», — заключил премьер.