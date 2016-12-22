Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС

Парламент Израиля принял закон, стимулирующий расширение еврейских поселений и наделяющий иврит статусом единственного государственного языка. Это ущемляет права меньшинств и мешает мирному процессу, говорят его критики

Фото: Darren Whiteside / Reuters

12 часов обсуждения

Утром в четверг, 19 июля, израильский кнессет принял во втором и третьем чтениях документ под названием «Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа», определяющий страну как исключительно еврейское государство. Обсуждение законопроекта продлилось около 12 часов. В итоге инициативу поддержали 62 депутата из 120, против проголосовали 55, еще двое воздержались.

Поскольку закон имеет статус основного, его отмена возможна только принятием другого равного по значению закона. (У Израиля нет формальной конституции, ее роль фактически выполняет так называемый Свод основных законов, которые служат руководящими принципами для государства и правовой системы).

Закон провозглашает Израиль «национальным домом» еврейского народа, за которым закрепляется исключительное право на национальное самоопределение на территории страны. Согласно документу, столицей Израиля является единый и неделимый Иерусалим. Кроме того, закон наделяет иврит статусом единственного государственного языка. До сегодняшнего дня арабский язык был официальным языком в Израиле, теперь его статус понижен до «особого».

Закон также закрепляет официальный статус еврейского календаря наряду с григорианским. Еврейские праздники и суббота объявляются официальными днями отдыха в стране, при этом меньшинства в стране сохраняют за собой право использовать для отдыха любой другой день.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал принятие закона «определяющим моментом в истории сионизма и государства Израиль». «Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права», — сказал премьер-министр ( цитата по «РИА Новости »).

Первая версия законопроекта был внесена в кнессет еще в 2011 году депутатом центристской «Кадимы» Ави Дихтером, однако затем закон был отозван. Перешедший позже в консервативную правящую партию «Ликуд» Дихтер предпринял еще одну попытку провести закон через парламент в 2017 году — через создание специальной депутатской комиссии, которая приступила к разработке окончательной редакции законопроекта. ​

Исключенные положения

Во время обсуждения законопроекта в парламенте были исключены наиболее спорные положения. Ожесточенную критику вызвал седьмой параграф законопроекта о возможности создания «обособленных общинных поселений», в которых проживали бы представители одной религиозной или этнической группы. Против этой формулировки выступили некоторые из самых известных нынешних и бывших политиков Израиля, в том числе президент страны Реувен Ривлин, юридические советники правительства и кнессета Авихай Мандельблит и Эяль Инон, а также бывший глава Еврейского агентства («Сохнут») Натан Щаранский​. Они указали на то, что эти положения могут не только нанести ущерб авторитету Израиля на международной арене, но, скорее всего, приведут к тому, что действие закона будет отменено Верховным судом.

В итоге было решено изменить формулировку — теперь она звучит следующим образом: «Государство рассматривает развитие еврейских поселений в качестве национального приоритета и будет действовать, чтобы поощрять и содействовать их созданию и консолидации».

Другое положение, которое не вошло в окончательную редакцию, — возможность использования элементов еврейских традиций как источника права для судебной системы.

«Гвоздь в гроб демократии»

В законе не упоминаются ни право на равенство, ни права меньшинств, что противоречит положениям Декларации независимости Израиля 1948 года, отмечает CNN. В декларации прямо говорится, что Израиль «осуществит полное гражданское и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и культуры». Арабы составляют около 20% населения Израиля и 36% населения Иерусалима (всего в Израиле проживают 9 млн человек).

Одобрение закона вызвало бурную реакцию арабских членов кнессета, которые в знак протеста демонстративно разорвали бумажные экземпляры законопроекта и покинули зал заседаний. «Закон является последним гвоздем в гробу так называемой израильской демократии, умирающей в последние годы и страдающей от хронических расистских болезней», — говорится в совместном заявлении в Twitter членов кнессета Ахмада ат-Тыби и Юсефа Джабарина из фракции Объединенного арабского списка. Арабские депутаты обвинили авторов закона в возрождении апартеида.

Израильский кнессет. 19 июля 2018 года (Фото: Olivier Fitoussi / AP)

«Израиль принял закон о еврейском превосходстве и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта», — заявил лидер фракции Айман Уда. «За три года правительство утратило всякую честь и стыд и выставляет напоказ лицемерие, демонстрируя, что слово «демократия» не стоит кусочка бумажки, на котором оно написано», — отметил он. — «Сегрегация, дискриминация и расизм закреплены законом»,

Контролирующее сектор Газа палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС осудило принятие закона. Пресс-секретарь движения Фаузи Бархум заявил, что это «официальная легитимация израильского расизма и серьезное нападение на палестинское существование». Он посчитал, что принятие «экстремистского закона» стало возможным из-за регионального и международного молчания в отношении преступлений Израиля, а также неограниченной поддержки со стороны США.

Помеха переговорам

Свою обеспокоенность в связи с принятием закона выразил ​Европейский союз, о чем на брифинге в четверг сообщила верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини. Брюссель посчитал, что этот шаг только усложнит урегулирование палестино-израильского конфликта и реализацию принципа «два государства для двух народов». «Следует избегать любых шагов, которые усложняют или же делают невозможным воплощение в жизнь данного проекта», — заявила Могерини, отметив, что Брюссель продолжит обсуждать принятый закон с израильскими властями.

ЕС и Россия выступают за создание двух отдельных государств — с Восточным Иерусалимом в качестве столицы будущего палестинского государства и Западным Иерусалимом — столицей Израиля.

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США признали Иерусалим столицей Израиля 6 декабря прошлого года, а 14 мая 2018 года перевели в него из Тель-Авива свое посольство. Решение Вашингтона о переносе дипмиссии вызвало осуждение международного сообщества и спровоцировало ожесточенные столкновения в секторе Газа, которые привели к десяткам жертв среди палестинцев. Вслед за США в Иерусалиме открыли свои посольства Гватемала и Парагвай.

Принятый закон имеет сугубо психологический и декларативный характер, так как закрепленные в нем положения очень символичны, а его практическая реализации не будет иметь серьезных последствий, считает старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. «По сути закон закрепляет те процессы, которые и так уже происходят в Израиле и которые закреплены в других законах и подзаконных актах, поэтому здесь нет никакой принципиальный новизны», — говорит эксперт.

Марьясис напоминает, что статус Иерусалима как неделимой столицы Израиля уже был закреплен в принятом в 1980 году законе. На практике в использовании арабского языка мало что изменится, так как вся документация все равно будет вестись на обоих языках, полагает он.

Вместе с тем эксперт не исключает, что закрепление статуса государства Израиль в таком виде может вызвать протесты у арабского населения Израиля. На возможности урегулирования палестино-израильского конфликта это серьезно не отразится, поскольку стороны даже еще «не подошли к столу переговоров», добавляет Марьясис.

Переговорный процесс тормозит именно палестинская сторона, заявил РБК депутат парламентской фракции «Наш дом Израиль» Роберт Илатов. По его словам, закон не может ухудшить и без того тупиковую ситуацию, так как пока «не с кем» и «нечего» урегулировать. ​«Наша точка зрения проста: это еврейское государство, и мы принимаем свои законы, которые мы считаем правильным принимать, этот закон надо было принять еще в самом начале основания государства Израиль», — настаивает Илатов.

Инициаторы закона уверены, что он не допустит превращения Израиля в смешанное государство «для всех его граждан», образования в будущем арабского большинства, потери еврейского суверенитета, сказал РБК бывший посол Израиля в России Цви Маген.