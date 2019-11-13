«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде

Предложение об обнулении споров двух компаний, которое поступило от российской стороны, в «Нафтогазе» «не воспринимают вообще». Однако компания настроена конструктивно и готова рассмотреть варианты, сообщили в «Нафтогазе»

Андрей Коболев (Фото: EPA / ТАСС)

«Нафтогаз» готов рассмотреть разные варианты, однако не собирается идти на «обнуление» решения Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

По его словам, такое предложение в компании «не воспринимают вообще». Как отметил Витренко, в «Нафтогазе» заявляют, что настрой у них конструктивный, варианты разные рассмотреть готовы с учетом выполнения решения арбитража.

«Но просто о нем забыть — не можем», — сказал он.

Говоря о новом иске «Нафтогаза» в адрес «Газпрома», поданном в ноябре, Витренко заявил, что в нем говорится о нарушениях по контракту со стороны российской компании. «Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть», — пояснил исполнительный директор.