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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» обнулить претензии в суде
Предложение об обнулении споров двух компаний, которое поступило от российской стороны, в «Нафтогазе» «не воспринимают вообще». Однако компания настроена конструктивно и готова рассмотреть варианты, сообщили в «Нафтогазе»
Газпром GAZP ₽251,8 -2,12% Купить
Андрей Коболев (Фото: EPA / ТАСС)

«Нафтогаз» готов рассмотреть разные варианты, однако не собирается идти на «обнуление» решения Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

По его словам, такое предложение в компании «не воспринимают вообще». Как отметил Витренко, в «Нафтогазе» заявляют, что настрой у них конструктивный, варианты разные рассмотреть готовы с учетом выполнения решения арбитража.

«Но просто о нем забыть — не можем», — сказал он.

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Говоря о новом иске «Нафтогаза» в адрес «Газпрома», поданном в ноябре, Витренко заявил, что в нем говорится о нарушениях по контракту со стороны российской компании. «Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть», — пояснил исполнительный директор.

По его словам, в этом вопросе возможно и «пакетное решение», однако оно должно быть выгодно для Киева и отвечать всем европейским нормам. Витренко указал на то, что в нем каждое из отдельных действий должно иметь определенное значение с точки зрения здравого смысла. «То есть пакетное решение не означает, что из трех или четырех составляющих этого пакета — все невыгодны для Украины, и мы почему-то должны на это согласиться. Так не бывает», — заключил он.

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«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале ноября. В нем речь идет о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, касающегося контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

Комментируя новые судебные претензии к «Газпрому», глава российского Минэнерго Александр Новак заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». В ответ на это глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Россия попросила «понять и простить» $22 млрд. «Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $7 млрд. Итого — $22 млрд», — пояснил он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Нафтогаз», «Газпром», Стокгольмский арбитраж
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