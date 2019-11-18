«Нафтогаз» заявил об отсутствии писем от «Газпрома»

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не получал от «Газпрома» официальных писем. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Витренко выложил картинку, на которой написано «Посмотрите на всю эту не доставленную почту». Он отметил, что изображение относится к переписке между офисами «Нафтогаза» и «Газпрома».

Ответ на заявление "Газпрома"

«Газпром» сообщал, что направил «Нафтогазу» официальное предложение: либо продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, либо заключить новый договор.

Российская компания заявила, что для продления действующего соглашения Москва и Киев должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже, а также прекратить судебные разбирательства. Помимо этого, по мнению «Газпрома», Украина должна отменить штраф для российской компании за нарушение конкуренции и отозвать из Еврокомиссии ходатайство о расследовании против «Газпрома».