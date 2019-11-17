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Политика ,  
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В Белоруссии начались досрочные выборы в парламент
Выборы в палату представителей проводят досрочно, чтобы развести по времени с президентскими. Председатель ЦИК уже назвала кампанию одной из самых конфликтных из-за поведения наблюдателей
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Кого не допустили до выборов

Выборы в парламент Белоруссии проходят досрочно. По плану они должны были состояться в следующем году, однако в апреле президент страны Александр Лукашенко объявил, что пройдут они осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства. На 110 мест в палате представителей претендует 514 кандидатов — от 12 партий и нескольких общественных движений. Принять участие в кампании хотели 703 кандидата, 131 из них было отказано в регистрации, еще 46 отказались от участия после нее.

Среди незарегистрированных была журналистка Ирина Халип. По ее словам, претензий к достоверности подписей не было, но даты на бланках были проставлены другой рукой, на этом основании ей и отказали. Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк сняли уже после регистрации. Она связывает это решение с ее телевизионным выступлением, в котором она призвала бороться с «последней диктатурой Европы». Европейский союз выразил надежду, что выборы пройдут честно и транспарентно.

По состоянию на вечер пятницы, 15 ноября, правом досрочного голосования воспользовались 27,5% избирателей. Всего правом голоса обладает 6,8 млн человек. Для победы в округе кандидату нужно получить более 50% голосов.

Из партий наибольшее число кандидатов (98) выставила провластная Либерально-демократическая партия. На втором месте по числу участников оппозиционная Объединенная гражданская партия — 47 кандидатов, 40 кандидатов выставила провластная Республиканская партия труда и справедливости (РПТС), активно участвовали в кампании кандидаты от поддерживающего руководство и курс страны общественного объединение «Белая Русь».

В уходящем составе парламента из 110 человек только 16 представляли партии, 94 были беспартийными.

По итогам предыдущих выборов в парламент прошли два оппозиционных кандидата — Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии (ОГП) и Елена Анисим из «Товарищества белорусского языка». Их опыт работы в парламенте не был признан успешным. Перед нынешними выборами Объединенная гражданская партия подписала со своими кандидатами договор, обязывающий их отстаивать интересы и программу партии в палате представителей в случае победы. Канопацкая, по словам члена политсовета ОГП Льва Марголина, этим не занималась. За время работы она отметилась на российском направлении — во время апрельского выступления Лукашенко задала ему вопрос о стоимости строящейся при участии России БелАЭС, раскрыв названную занимавшим тогда пост посла России Михаила Бабича сумму. Лукашенко слова Бабича раскритиковал, что стало еще одним витком напряженности российско-белорусских отношениях.

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ОГП повторное выдвижение Канопацкой не поддержала, а ее попытка самостоятельно зарегистрироваться также закончилась провалом. Отказали в регистрации и Елене Анисим. Она теперь планирует участие в президентских выборах.

Уходящий состав палаты работал в русле предыдущего — принимая в основном законы, разработанные в правительстве или президентом: за три года работы депутаты рассмотрели 449 законопроектов, из которых ими было инициировано шесть, президентом — 24, остальные — правительством.

Сделать прогноз о том, какая политическая сила наберет наибольшую поддержку избирателей, невозможно, говорит белорусский политический обозреватель Александр Класковский. Выборы проходят по мажоритарной системе, в парламент обычно попадают представители только провластных партий, но регламент работы парламента не предусматривает создание фракций, поэтому партийная принадлежность избранных кандидатов неважна, объясняет он. Опросы на общественно-политические темы в стране по сути табуированы, в 2016 году был разгромлен последний независимый институт, занимавшийся такими исследованиями (НИСЭПИ), напоминает он. Класковский допускает, что вновь будет избран «стерильный парламент», хотя нельзя исключать и того, что, продолжая «заигрывание с Западом», белорусские власти и руководство проведут в парламент два-три представителя условной оппозиции, чтобы показать наличие политического плюразизма.

Начнется ли после выборов партийная реформа

Среди кандидатов на выборах есть множество оппозиционеров, рассказывает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, однако пройдут они в парламент или нет — будет решать не голосование, а администрация президента. «Кого выберут власти — в этом смысле, интрига сохраняется», — говорит он. Права наблюдателей на выборах ограничены, поэтому проконтролировать подсчет голосов они не смогут, объясняет Шрайбман. Каждый член комиссии обрабатывает выданную ему стопку бюллетеней, итог подсчета записывает на бумаге и отдает ее председателю комиссии, а наблюдатели сидят на расстоянии. Как заявила 15 ноября председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина, поведение некоторых местных наблюдателей в процессе предварительного голосования препятствует организации избирательного процесса. «Эта кампания самая конфликтная, по крайней мере в последние дни», — сказала она ТАСС.

Обширные протесты из-за фальсификаций вряд ли возможны, считает Шрайбман, потому что с 2010 года выборы не являются триггером массового недовольства. Люди если выходят на улицы, то из-за недовольства социально-экономической политикой, объясняет он.

Президент Лукашенко в последние годы несколько раз говорил о возможности развития в стране партийной системы. В частности комментировал возможность организации партии власти на основе движения «Белая Русь». «Я категорически против, чтобы это была провластная партия, чтобы там все начальники сидели, — говорил он в марте прошлого года. — Кто-то говорит — время, надо что-то снять с власти, передать в партии, надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно». Однако тогда же президент заявил, что считает необходимым начать с изменений в Конституции — закрепить в ней развитие многопартийной системы. «Нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко эту многопартийную систему, какова роль партий. Ибо мы в обществе породим эту драку. Поэтому надо очень аккуратно», — говорил он на встрече с судьями Конституционного суда.

За прошедшие полтора года никаких инициатив со стороны властей проявлено не было. «Острой нужды и общественного запроса на конституционную реформу и введение партийной системы в Белоруссии пока нет», — уверен старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант. Пока существующая система удовлетворяет и граждан, и власть, полномочия парламента вполне достаточные, говорит эксперт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Выборы, парламент, оппозиция
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