Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту

Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту

Вернувшаяся домой после освобождения из американской тюрьмы Мария Бутина на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой выразила благодарность президенту Владимиру Путину за ее защиту, передает ТАСС.

«Особое слово у меня для президента Российской Федерации, потому что меня, всего лишь студентку из какого-то университета, защищал даже президент», — сказала она. Бутина поблагодарила Путина за неоднократные высказывания в ее защиту.

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Суд в Соединенных Штатах признал ее виновной в работе иноагентом без лицензии и приговорил к 18 месяцам тюрьмы. Позже россиянка пошла на сделку со следствием, и ей сократили срок.

25 октября этого года ее перевели из федеральной тюрьмы в иммиграционную, а на следующий день она вернулась в Россию. Бутина сообщила, что в дальнейшем планирует заниматься правозащитной деятельностью.