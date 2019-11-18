Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс. Об этом он сообщил ТАСС.

«В целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек», — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, такие проблемы, как разговоры по телефону во время вождения и отвлечение на соцсети, существуют во всех европейских странах. Черников уточнил, что пока в мире не существует инструментов для борьбы с подобными проблемами.

Накануне спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что высокая смертность на российских дорогах вызвана недостатками в обучении водителей и пешеходов и в правовом преследовании нарушителей, а также вождением в нетрезвом виде и использованием телефонов за рулем. Тодт также отметил, что не раз видел не пристегнутых ремнями безопасности россиян.