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Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс. Об этом он сообщил ТАСС.

«В целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек», — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, такие проблемы, как разговоры по телефону во время вождения и отвлечение на соцсети, существуют во всех европейских странах. Черников уточнил, что пока в мире не существует инструментов для борьбы с подобными проблемами.

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Накануне спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что высокая смертность на российских дорогах вызвана недостатками в обучении водителей и пешеходов и в правовом преследовании нарушителей, а также вождением в нетрезвом виде и использованием телефонов за рулем. Тодт также отметил, что не раз видел не пристегнутых ремнями безопасности россиян.

В июле ГИБДД сообщила, что, по данным за первое полугодие 2019 года, наиболее частой причиной гибели на дорогах стал выезд автомобилей на встречную полосу. В ведомстве отметили, что количество аварий с участием детей-пассажиров выросло почти на 5%.

Теги: ГИБДД, ООН, смертность, дороги
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