Кремль не нашел связи между передачей кораблей Киеву и решением трибунала

Кремль не нашел связи между передачей кораблей Киеву и решением трибунала

Передача задержанных Россией в Керченском проливе кораблей обратно Украине не связана с Международным трибуналом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никакой связи здесь нет и быть не может», — сказал Песков.

Он напомнил, что корабли незаконно пересекли границу России, поэтому вопросом занимается ФСБ, а Кремль не комментирует тему.

Передача трех украинских кораблей — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», задержанных ФСБ России в ноябре 2018 года в Керченском проливе, состоялась в нейтральных водах Черного моря 18 ноября. Как пояснили в российском МИДе, следственные действия с ними завершены и в дальнейшем удержании кораблей необходимости нет.

Россия начала буксировку кораблей 17 ноября. После передачи корабли отправятся в порт Одессы.