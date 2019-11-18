Синоптики предупредили москвичей о ночных туманах

В ближайшие два дня жителей Москвы и области ждут ночные туманы. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет пасмурная, с небольшими осадками в виде мороси и туманами в ночное время», — сказал Синенков.

По его словам, 18 и 19 ноября температура воздуха в течение суток будет положительной. С четверга температура опустится и приблизится к климатической норме: в четверг 1–3 градуса ниже ноля, ночью — до минус 5–7 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается.

Ранее о сильном тумане на дорогах москвичей предупреждали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Из-за плохой видимости автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также быть внимательными.