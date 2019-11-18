Синоптики предупредили о резком похолодании в регионах

В середине недели характер погоды практически на всей территории России резко изменится, сообщает Гидрометцентр.

В европейскую часть страны начнет поступать морозный воздух из-за Урала, куда он придет от сформировавшегося на севере Сибири антициклона.

Похолодание затронет Урал, Нижнее Поволжье, Центральную Россию. Самые значительные морозы синоптики ждут на Южном Урале и в Южном федеральном округе. Уже в ближайшие сутки в этих регионах температура опустится на 6–10 градусов ниже климатической нормы.

В Центральной России вечером в среду температура начнет резко падать. За ночь с 20 на 21 ноября она понизится на 6–8 градусов, и к утру термометры покажут устойчивый минус.

В Гидрометцентре отмечают, что такая погода характерна скорее не для ноября, а для января-февраля: именно в эти месяцы на европейскую часть России начинается распространяться влияние сибирского антициклона.