Власти предупредили москвичей о тумане на дорогах

Власти предупредили москвичей о тумане на дорогах

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о сильном тумане и плохой видимости на дорогах. Об этом сообщается на странице центра в Twitter.

«Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим», — добавили в ЦОДД.

По данным Гидрометцентра, по состоянию на 09:00 18 ноября видимость в столице составляла больше 1 км. Днем в Москве столбики термометра покажут от плюс пяти до плюс семи градусов, ожидаются небольшие осадки.

Ранее синоптики сообщили, что предстоящей зимой в Москве ожидаются туманы, ледяные дожди и аномально высокая температура.