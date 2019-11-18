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Политика ,  
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В Крыму назвали передачу украинских кораблей сигналом Зеленскому

Тот факт, что Россия вернула украинской стороне задержанные год назад военные корабли, сигнализирует о намерении России наладить двусторонние отношения. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель.

По его словам, это «логически правильное решение» и «серьезный знак украинской власти во главе с президентом» Владимиром Зеленским. «Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <...> налаживания добрососедских партнерских отношений», — отметил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что в качестве одного из ответных шагов Киев возобновит подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Политика
Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать

Ранее стало известно, что передача трех украинских кораблей — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» — состоится в нейтральных водах Черного моря 18 ноября. Россия начала буксировку кораблей 17 ноября. После передачи корабли отправятся в порт Одессы.

Три военных корабля Украины были задержаны в ноябре 2018 года ФСБ России при попытке пересечь российскую границу в Керченском проливе. После этого корабли были доставлены в Керчь. В Киеве версию с незаконным пересечением границы отвергали.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

Ситуация в Крыму обострилась после того, как полуостров по результатам референдума вошел в состав России в 2014 году. С апреля того года Украина блокирует поставки днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. В 2017 году Украина возвела новую дамбу в Херсонской области, полностью перекрывшую поставку воды в Крым.

Власти Киева заявили, что Россия не вправе требовать возобновления поставок воды, поскольку полуостров «является территорией Украины».

Теги: Крым, корабли, Украина, Владимир Зеленский, сигнал
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