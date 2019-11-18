В Крыму назвали передачу украинских кораблей сигналом Зеленскому

Тот факт, что Россия вернула украинской стороне задержанные год назад военные корабли, сигнализирует о намерении России наладить двусторонние отношения. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель.

По его словам, это «логически правильное решение» и «серьезный знак украинской власти во главе с президентом» Владимиром Зеленским. «Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <...> налаживания добрососедских партнерских отношений», — отметил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что в качестве одного из ответных шагов Киев возобновит подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее стало известно, что передача трех украинских кораблей — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» — состоится в нейтральных водах Черного моря 18 ноября. Россия начала буксировку кораблей 17 ноября. После передачи корабли отправятся в порт Одессы.