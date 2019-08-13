В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым

В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым

Киев имел полное право перекрыть канал, который доставляет воду из Днепра в Крым. Об этом в Facebook заявил постпред президента Украины на полуострове Антон Кориневич.

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — написал он.

По его словам, Крым является территорией Украины, поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с полуостровом.

Кроме того, Кориневич уточнил, что согласно подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. «Государство-оккупант должно отвечать за обеспечение территории всеми необходимыми ресурсами», — подчеркнул он.