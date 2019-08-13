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Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Политика ,  
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В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым

Киев имел полное право перекрыть канал, который доставляет воду из Днепра в Крым. Об этом в Facebook заявил постпред президента Украины на полуострове Антон Кориневич.

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение, которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — написал он.

По его словам, Крым является территорией Украины, поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с полуостровом. 

Кроме того, Кориневич уточнил, что согласно подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. «Государство-оккупант должно отвечать за обеспечение территории всеми необходимыми ресурсами», — подчеркнул он. 

Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти региона намерены обратиться к российскому руководству с просьбой начать переговоры о поставке воды из Днепра, заблокированные Киевом. По его словам, вода из Днепра не принадлежит Украине, так как ее истоки начинаются в России. 

Вода из Северо-Крымского канала, связывающего Крым с Днепром, обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства Крыма. Украина начала блокировать поставки днепровской воды в Крым в апреле 2014 года — после вхождения полуострова в состав России.  В 2017 году в Херсонской области была запущена новая дамба, полностью перекрывшая поставку воды в Крым. 

Теги: Владимир Зеленский, Крым, Днепр
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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
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