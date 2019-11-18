В Минпромторге сообщили о превышении недолива топлива на АЗС в 2-3 раза

В Минпромторге сообщили о превышении недолива топлива на АЗС в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

По итогам проверок, проведенных в 2019 году, недолив в Центральном федеральном округе составил от 50 до 90 мл на 10 л топлива при норме в 25 мл. «При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — констатировали в ведомстве.

Согласно данным общественного контроля, бензин недоливают две трети заправок. Такая проблема является систематическим явлением, заверили в Минпромторге.

Как пояснили в ведомстве, разработанный и внесенный в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах. Соответствующий законопроект уже внесен Росстандартом в правительство.