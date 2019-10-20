Президент Сербии Вучич по-русски поблагодарил Путина за поддержку страны

Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда на русском языке поблагодарил главу России Владимира Путина за поддержку Сербии, сообщает телеканал RTV.

Сербский лидер выразил уверенность в том, что его страна может «во всем твердо опереться» на Россию благодаря «поддержке великого друга нашей страны» Владимира Путина. Он также отметил, что, хотя Сербия является небольшим государством, российский лидер всегда мог услышать ее позицию, что свидетельствует о дружеском отношении Путина к сербскому народу.

«Большое спасибо президенту Путину за все, что он сделал», — заявил Вучич.

На церемонии присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в сербскую столицу с официальным визитом. Ранее в ходе выступления в Народной скупщине глава российского кабмина сообщил о готовности Москвы помогать Белграду в сохранении территориальной целостности Сербии.



19 октября Александр Вучич заявил, что 4 декабря в Сочи проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Сербии сообщил, что это будет его 17-я встреча с российским лидером.