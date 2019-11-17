Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 36%

Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 36%

На досрочном голосовании на выборах в палату представителей (нижняя палата парламента) Белоруссии отдали свои голоса 35,77% избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

Досрочное голосование прошло в Белоруссии с 12 по 16 ноября этого года. По данным белорусской ЦИК, самый высокий показатель явки был отмечен в Гомельской области, где проголосовали 39,41% избирателей, наиболее низкой стала явка в Минске — 28,56%.

Выборы в нижнюю палату белорусского парламента состоятся 17 ноября этого года. В состав нижней палаты входят 110 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе. В июле президент страны Александр Лукашенко распорядился начать подготовку к ним и провести голосование «на достойном уровне».

В 2020 году в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Как сообщала глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина, голосование может состоятся 4 августа.