Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал закон об особом статусе Донбасса краеугольным.

По его словам, «нормандская четверка» не понимает, как Украина будет согласовывать закон с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он также отметил, что участники «нормандской четверки» рассчитывают, что Украина понимает, «как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждение нового закона в Верховной раде будет возможно только после встречи в «нормандском формате», в ходе которой будут достигнуты договоренности о путях прекращения войны в Донбассе.

Ранее в Елисеевском дворце заявили, что встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря. Информацию о дате встречи также подтвердили в офисе Зеленского. Это будет первый саммит в таком формате за последние три года.