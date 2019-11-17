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Политика ,  
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Экс-советник Трампа заявил о совете скрыть беседу с Зеленским

Бывший советник президента США по России и Европе Тим Моррисон заявил, что рекомендовал членам Совета национальной безопасности США ограничить доступ к материалам разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ставшего причиной начала процедуры импичмента американского лидера. Об этом он заявил на закрытых слушаниях в палате представителей Конгресса США, стенограмму которых опубликовало CNN.

Моррисон отметил, что пошел на такой шаг из-за понимания того, как обнародование этих документов может сказаться на политической обстановке в США и на украинско-американских отношениях.

В то же время он добавил, что не видел ничего незаконного в этом разговоре. Моррисон также пояснил, что в категорию документов с грифом «секретно» стенограмма разговора Трампа и Зеленского попала ошибочно.

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Свидетель по делу об импичменте Трампу согласился на письменные показания

Палата представителей США 25 сентября запустила процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа. Демократы, которые представляют большинство в палате, обвиняют республиканца в злоупотреблении властью в отношении своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Они полагают, что Трамп предлагал Зеленскому начать расследование против сына бывшего вице-президента, который имел бизнес на Украине, в обмен на финансовую и военную поддержку Киева.

Трамп назвал слушания в рамках импичмента пустой тратой времени и «подпольным политическим театром». Его администрация опубликовала стенограмму беседы с Зеленским 15 ноября.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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