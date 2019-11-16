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Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа

Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в палате представителей с (Нэнси) Пелоси и конгрессменом (Адамом) Шиффом было таким же бесполезным и несущественным, как и первое», — говорится в сообщении.

Гришэм также указала на отсутствие доказательств каких-либо нарушений со стороны американского президента. «На самом деле посол Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом», — добавила она. 

Пресс-секретарь также заявила об отсутствии Йованович во время телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля. По ее словам, экс-посол не была уведомлена о прекращении военной помощи для Украины.

«Трудно представить себе большую потерю времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем большего от того же подпольного политического театра на следующей неделе от демократов палаты», — добавляется в сообщении.

Сам Трамп, комментируя прошедшие слушания, назвал позором установленные демократами правила слушаний в конгрессе.

«Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Это [слушания] позор...  Но им [республиканцам] не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации», — сказал американский лидер.

Политика
Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа

25 сентября процедуру импичмента в отношении Трампа запустила Палата представителей США (большинство в ней демократов), заподозрив американского президента в злоупотреблении властью. Поводом для начала процедуры импичмента послужил телефонный разговор американского лидера с Зеленским. Политические противники главы Белого дома считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности работавшего на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, конкурента Трампа на выборах 2020 года, в обмен на финансовую и военную помощь. Тем самым, Трамп оказывал давление на Зеленского, писала газета The Wall Street Journal.

15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося 21 апреля текущего года — в день выборов президента Украины. Отмечалось, что расшифровка не является дословной. Ее составили на основе записей сотрудников, слушавших диалог двух лидеров.

Теги: Дональд Трамп, импичмент, Белый дом
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