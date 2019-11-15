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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Речь идет о телефонном разговоре, который произошел 21 апреля, в день выборов президента Украины. Трамп поздравил Зеленского с победой, а тот позвал его на инаугурацию

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.

В документе, который публикует Axios, указано, что стенограмма — не дословная, ее составили на основе записей сотрудников, которые слышали беседу. Кроме того, беседа велась с участием переводчика.

Политики говорили по телефону 21 апреля, в этот день на Украине проходили выборы президента. В начале беседы Трамп поздравил Зеленского с победой, тот в ответ поблагодарил его за поздравления, отметив, что ценит их. Он также заявил, что «брал пример» с Трампа, а президент США рассказал, что у него есть много друзей на Украине, которые ожидали победы Зеленского.

Зеленский пригласил Трампа посетить инаугурацию, американский лидер пообещал подумать об этом и по крайне мере прислать своего представителя.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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