ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года», — пояснила она.

Ермошина отметила, что к концу лета белорусы возвращаются из отпусков, студенты готовятся к новому учебному году, поэтому 30 августа большинство граждан будут по месту своей регистрации.

Тем не менее она подчеркнула, что это лишь предположение, но с большой долей вероятности.

