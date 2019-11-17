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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Опасность сердечного приступа состоит в том, что он может настигнуть в том числе и молодых людей, которые не осведомлены о проблемах со здоровьем или не следят за тем, в каком состоянии находится их организм. Об этом сообщили российские кардиологи телеканалу 360.

Таким образом медики отреагировали на смерть лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. 41-летний политик умер в поезде, ехавшем из Тамбова в Москву. Как сообщил РБК его пресс-секретарь Александр Макаренко, наиболее вероятной причиной смерти Исаева стали проблемы с сердцем.

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным». Как сообщил Хорошев, в таком возрасте люди могут почувствовать появление проблем с сердцем и обратиться к специалисту. При этом кардиолог отметил, что игнорирование сигналов организма может повлечь за собой серьезные последствия.

Общество
Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

Как сообщил кардиолог Дмитрий Напалков, самой главной задачей в подобных ситуациях становится своевременная транспортировка пациента в медицинское учреждение. Он отметил, что при остановке сердца в распоряжении медиков не более десяти минут на то, чтобы спасти пациента, после чего в случае отсутствия сердцебиения происходит смерть мозга.

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Никита Исаев был кандидатом юридических наук, он также руководил созданным им Институтом актуальной экономики. В 2000-х работал в Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, а также в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2017 году стал лидером общественно-политического движения «Новая Россия».

В последние дни политик ездил по городам в центральной части России. Поездки Исаева преимущественно касались проблемы обманутых дольщиков. В конце октября этого года он ездил в Нижний Новгород, в начале ноября — в город Рыбинск Ярославской области. В Тамбов Исаев ездил для встречи с обманутыми дольщиками.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти политика. Как предварительно отмечается, его смерть не носит криминальный характер.

Теги: смерть, политик
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Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева
Общество
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Общество
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