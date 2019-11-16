Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и телеведущая Оксана Пушкина прокомментировала в Twitter смерть лидера «Новой России» Никиты Исаева.

Депутат опубликовала фото с Исаевым, в подписи к которому отметила, что политик ушел из жизни «внезапно» и «слишком рано». «Искал. Боролся. Не сдавался. Ошибался. И снова искал...», — написала Пушкина.

Никита Исаев умер в ночь на субботу, 16 ноября, в поезде, который ехал в Москве из Тамбова. Об этом РБК сообщал его представитель Александр Макаренко.

В последние дни Никита Исаев ездил по городам в центральной части России. В основном, его поездки касались темы обманутых дольщиков. Так, в конце октября он побывал в Нижнем Новгороде. Во время поездки, он заявил, что ждет «назначения в качестве советника [главы партии «Справедливая Россия» Сергея] Миронова по вопросам регионального развития, передавал нижегородский портал NewsNN.ru.