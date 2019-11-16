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Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и телеведущая Оксана Пушкина прокомментировала в Twitter смерть лидера «Новой России» Никиты Исаева.

Депутат опубликовала фото с Исаевым, в подписи к которому отметила, что политик ушел из жизни «внезапно» и «слишком рано». «Искал. Боролся. Не сдавался. Ошибался. И снова искал...», — написала Пушкина.

Никита Исаев умер в ночь на субботу, 16 ноября, в поезде, который ехал в Москве из Тамбова. Об этом РБК сообщал его представитель Александр Макаренко.

В последние дни Никита Исаев ездил по городам в центральной части России. В основном, его поездки касались темы обманутых дольщиков. Так, в конце октября он побывал в Нижнем Новгороде. Во время поездки, он заявил, что ждет «назначения в качестве советника [главы партии «Справедливая Россия» Сергея] Миронова по вопросам регионального развития, передавал нижегородский портал NewsNN.ru.

В начале ноября — ездил в город Рыбинск в Ярославской области из-за планов строительства целлюлозно-бумажного комбината около Рыбинского водохранилища. В Тамбов он ездил для встречи с обманутыми дольщиками

По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку. Предварительно отмечается, что смерть Исаева не имеет криминальный характер.

Никита Исаев был кандидатом юридических наук. Он также руководил созданным им Институтом актуальной экономики. В 2000-х Исаев в том числе работал в Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. Лидером общественно-политического движения «Новая Россия» он стал в 2017 году.

Теги: Оксана Пушкина, смерть, политик
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