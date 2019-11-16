СК исключил криминальный характер в смерти Никиты Исаева

Следственный комитет начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Об этом РБК сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказала она. Следователи сейчас проводят предусмотренные в таких случаях проверочные мероприятия, уточнила она.

О смерти Никиты Исаева РБК утром 16 ноября сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко. По его словам, Исаев умер во время поездки в поезде Тамбов — Москва. Наиболее вероятной причиной, по словам представителя, у 41-го летнего политика стали проблемы с сердцем.

В Тамбове Исаев встречался обманутыми дольщиками, которые не смогли добиться сдачи им квартир по нескольким адресам, сообщал «Онлайн.Тамбов.ру». Уточнялось, что встреча проходила в закрытом режиме, а посторонних и опоздавших «жестко отсекала» охрана политика.