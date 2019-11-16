Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн Политика, 12:23 Врачи сообщили о состоянии отравившегося «Кротом» ученого-математика Общество, 12:19 Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе в матче против «Монреаля» Спорт, 12:15 Президента Сербии Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем Политика, 12:07 На Кубани начались похороны убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Общество, 12:02 Американский сенатор предупредил Турцию о санкциях при сохранении С-400 Политика, 11:37 Глава департамента судейства РФС заявил о «нищенских» доходах арбитров Спорт, 11:32 В России упал спрос на традиционные сигареты Общество, 11:24 Крупнейший продавец товаров для животных запустит ветклиники Бизнес, 11:14 Почему крупнейшая сеть зоомагазинов занялась ветеринарией Pro, 11:14 Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва Политика, 11:03 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 10:59 Определилась половина участников чемпионата Европы по футболу Спорт, 10:51 В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам Финансы, 10:50
Политика ,  
0 
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил РБК, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем. Место и время похорон будут объявлены позднее
Фото: Фото со страницы Никиты Исаева в Facebook

Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года. Об этом РБК заявил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего, сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов — Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.

На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил свою фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Никита Исаев — кандидат юридических наук и директор созданного им Института актуальной экономики. В 2000-х, в частности, работал в правительстве Ивановской области, где занимался развитием инвестиционного потенциала региона, в Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2011 году покинул государственную службу. С 2017-го стал лидером общественно-политического движения «Новая Россия».

Авторы: Артем Афонский, Артём Губенко
Теги: директор, смерть
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter