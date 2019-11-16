Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил РБК, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем. Место и время похорон будут объявлены позднее

Фото: Фото со страницы Никиты Исаева в Facebook

Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года. Об этом РБК заявил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего, сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов — Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил он.

На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил свою фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Никита Исаев — кандидат юридических наук и директор созданного им Института актуальной экономики. В 2000-х, в частности, работал в правительстве Ивановской области, где занимался развитием инвестиционного потенциала региона, в Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2011 году покинул государственную службу. С 2017-го стал лидером общественно-политического движения «Новая Россия».