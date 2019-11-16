На «Первом канале» ответили на слова об участии Бузовой в «Евровидении»

На «Первом канале» ответили на слова об участии Бузовой в «Евровидении»

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта в разговоре с РБК назвал глупостями информацию о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».

«Да ну, перестаньте, это глупости. До свидания», — заявил Аксюта.

В пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос РБК.

Ранее СМИ сообщили, что на своем концерте в Москве Бузова объявила о планах принять участие в конкурсе. Перед тем, как исполнить одну из своих композиций, певица заявила, что следующую песню на английском она намерена спеть на «Евровидении».