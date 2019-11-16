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Общество ,  
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В Киеве жители одного из домов перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

В Киеве жители одного из домов перекрыли движение по проспекту Победы из-за отсутствия отопления в их квартирах. Об этом сообщают «Вести.ua» и «Левый берег».

По данным «Вести.ua», протестующие требуют включить отопление в доме по адресу: ул. Феодоры Пушиной, 49. Люди стоят на пешеходном переходе и не дают проехать транспорту. В результате на выезде из города образовалась пробка длиной в несколько километров, пишет издание.

Общество
Киев предупредил о сбое отопления городов из-за отказа России от транзита

Как сообщало «Вести.ua» по состоянию на 15 ноября на Украине отопление было подключено в 97,1% жилых домов и в 98,9% социальных объектов. При этом на 100% к отоплению подключены десять областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Отопительный сезон на Украине стартовал 9 октября. При этом в Ивано-Франковске тепло начали подавать в квартиры 8 октября. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев раскритиковал такое ранее начало отопительного сезона. По его словам, запуск тепла в жилые дома при температуре воздуха плюс 17 градусов — «банальное вытягивание средств» из карманов потребителей. «Вопрос — как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет», — добавил Коболев.

Теги: Киев, протест, отопление
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