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В Дагестане женщины штурмовали «дочку» «Газпрома» из-за плохого отопления
Недовольные жители попытались сломать дверь здания «Газпром межрегионгаз Махачкала». Полиция составила на них административные протоколы и отпустила. Жители поселка Юбилейный жалуются на отсутствие газа с конца октября
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В отношении жительниц сел Хасавюртовского района составили административные протоколы, после того, как недовольные граждане пытались ворваться в местное отделение компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» («дочка» «Газпрома). Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«Не сломали [дверь], а пытались. Численность [людей] не могу сказать, просто не знаю. Это жительницы двух сел Хасавюртовского района. Они не были задержаны, они были доставлены в райотдел, в отношении них были составлены протоколы административные о правонарушении, и они были отпущены домой. Факта задержания именно нет», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Дагестана, не уточнив, о каком конкретно нарушении идет речь.

Представитель «Газпром межрегионгаза» от комментариев РБК отказался.

Как пишет «Черновик», 12 ноября жители Хасавюрта, в основном женщины, «штурмовали» здание «Газпром межрегионгаза». Их претензии — тарифы на газ и плохое состояние городских сетей, из-за которых в Хасавюрте, уточняет издание, месяц нет отопления. К месту инцидента приехало несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, уточняет издание.

«Черновик» также ссылается на опубликованное местным жителем в Facebook видео, на котором жители требуют открыть им дверь здания и, в частности, пытаются сломать ее с помощью деревянной скамейки. По данным «Комсомольской правды», перед инцидентом с дверью женщины «пробились» на территорию компании через ворота.

Запись в facebook пользователя Али Магомедов

Издание «Кавказский узел» 24 октября писало, что в Хасавюрте более 500 абонентов и три социально значимых объекта оставались без газа с начала месяца. Речь шла о трех поселках, входящих в состав Хасавюрта, — Юбилейный, Садовый и Новый. Причиной нарушения газоснабжения, как тогда сообщали в компании ООО «Газпром газораспределение Дагестан», стало «самовольное прекращение подачи газа путем перекрытия кранов на газопроводах со стороны компании «Даггаз». «В настоящий момент газоснабжение потребителей вышеуказанных населенных пунктов полностью возобновлено и осуществляется в полном объеме», — говорилось в сообщении РИА «Дагестан».

Авторы: Александра Юшкявичюте, Артём Губенко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, штурм, жители
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