Глава «Нафтогаза Украины» раскритиковал ранний старт отопительного сезона

Андрей Коболев назвал пуск тепла в жилые дома при температуре воздуха в плюс 17 градусов «банальным вытягиванием средств» из карманов потребителей

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев раскритиковал ранее начало отопительного сезона, в то время когда температура воздуха днем достигает плюс 17 градусов и выше.

«Вопрос — как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет. Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств с их карманов», — прокомментировал Коболев на своей странице в сети Facebook «победные реляции» о досрочном начале отопительного сезона в ряде регионов Украины.

В подтверждение своих слов глава «Нафтогаза» прикрепил к посту скриншоты с данными сервиса прогноза погоды, где указывается, что температура воздуха в Киеве днем в четверг, 10 октября, составляла 17 градусов Цельсия, а в начале следующей недели поднимется выше 20.

О начале отопительного сезона власти Киева объявили 9 октября, в Ивано-Франковске тепло начали подавать в квартиры 8 октября (согласно скриншоту Коболева сегодня в городе было плюс 19 градусов), во Львове — 7 октября (+15). Всего, по словам Коболева, тепло досрочно подали в 17 областях Украины.