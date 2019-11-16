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Немецкий депутат заявил об «экзистенциальном кризисе» НАТО

На 70-м году своего существования НАТО переживает «экзистенциальный кризис» и является лишь «тенью» прежнего себя, заявил в своей статье в журнале Der Spiegel депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

«НАТО можно хвалить, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс распадается», — пишет Триттин.

По его мнению, НАТО уже не способен обеспечивать безопасность своих членов из-за их расходящихся интересов. Триттин утверждает, что об этом, в частности, свидетельствуют действия президента США Дональда Трампа по выходу из ДРСМД, а также его отказ от соглашения с Ираном, которое американский президент расторг в одностороннем порядке без согласования внутри НАТО.

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«Если НАТО больше не охватывает основные интересы безопасности Европы, если члены альянса даже ставят под угрозу безопасность Европы, тогда Германия должна взять на себя больше ответственности», — заключил депутат. По его мнению, Европейскому союзу необходима стратегия устойчивого суверенитета.

Ранее, 7 ноября о «смерти мозга» НАТО заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, странам ЕС не стоит более рассчитывать на США и других союзников и наращивать свою оборону. Кроме того, он сообщил о необходимости налаживания диалога с Россией.

В феврале Триттин заявил о том, что европейская безопасность невозможна без России и предложил НАТО вывести из Европы свое тактическое оружие. Он утверждал, что «хаотичная деструктивность Трампа» угрожает безопасности Европы.

Теги: НАТО, кризис, ФРГ, Der Spiegel
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