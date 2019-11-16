Немецкий депутат заявил об «экзистенциальном кризисе» НАТО

На 70-м году своего существования НАТО переживает «экзистенциальный кризис» и является лишь «тенью» прежнего себя, заявил в своей статье в журнале Der Spiegel депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

«НАТО можно хвалить, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс распадается», — пишет Триттин.

По его мнению, НАТО уже не способен обеспечивать безопасность своих членов из-за их расходящихся интересов. Триттин утверждает, что об этом, в частности, свидетельствуют действия президента США Дональда Трампа по выходу из ДРСМД, а также его отказ от соглашения с Ираном, которое американский президент расторг в одностороннем порядке без согласования внутри НАТО.

«Если НАТО больше не охватывает основные интересы безопасности Европы, если члены альянса даже ставят под угрозу безопасность Европы, тогда Германия должна взять на себя больше ответственности», — заключил депутат. По его мнению, Европейскому союзу необходима стратегия устойчивого суверенитета.