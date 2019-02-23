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Немецкий депутат заявил о невозможности безопасности в Европе без России

Депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что безопасность в Европе невозможна без России. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Rundschau.

«Настало время для европейской инициативы по разоружению. Ведь безопасность в Европе существует только с Россией», — сказал он.

Депутат добавил, что НАТО необходимо предложить вывести из Европы свое тактическое ядерное оружие, а также отказаться от противоракетной обороны США, если Россия в свою очередь тоже готова к разоружению.

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Триттин добавил, что угрозой безопасности Европы также являются «хаотичная деструктивность» американского президента Дональда Трампа и «неоконсервативная агрессивность» вице-президента США Майкла Пенса и помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона. «Это токсичная смесь», — отметил депутат.

Он добавил, что в настоящее время не существует биполярного мира ядерных держав, так как ядерное оружие есть у Франции, Великобритании, Китая и других стран. «Безопасность будет гарантирована только в мире без ядерного оружия», — заявил он.

2 февраля США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон требовал от России уничтожить ракеты наземного базирования 9М729, характеристики которых, по его мнению, противоречат договору. Однако Россия отрицает эти нарушения. Москва отказалась выполнить требование и в ответ также приостановила участие в договоре.

Трамп допускал возможность нового соглашения, в который могут включить Китай и другие государства. Страны НАТО выступили за сохранение ДРСМД, но также считают необходимым уничтожить российскую ракету.

Теги: Германия, депутат, Безопасность, Европейский союз
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