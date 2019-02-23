Немецкий депутат заявил о невозможности безопасности в Европе без России

Немецкий депутат заявил о невозможности безопасности в Европе без России

Депутат парламента Германии Юрген Триттин заявил, что безопасность в Европе невозможна без России. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Rundschau.

«Настало время для европейской инициативы по разоружению. Ведь безопасность в Европе существует только с Россией», — сказал он.

Депутат добавил, что НАТО необходимо предложить вывести из Европы свое тактическое ядерное оружие, а также отказаться от противоракетной обороны США, если Россия в свою очередь тоже готова к разоружению.

Триттин добавил, что угрозой безопасности Европы также являются «хаотичная деструктивность» американского президента Дональда Трампа и «неоконсервативная агрессивность» вице-президента США Майкла Пенса и помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона. «Это токсичная смесь», — отметил депутат.