Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом

Отремонтированные контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом «фактически наша витрина, которая наглядно показывает, что Украина — это круто, безопасно, человечно», заявил в Facebook украинский президент Владимир Зеленский.

«Очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», — пишет Зеленский. Президент подчеркнул, что после реконструкции для граждан созданы соответствующие условия транзита транспорта.

О том, что КПП «Каланчак» будет закрыт на реконструкцию, стало известно 6 ноября. Пункт приостанавливал пропуск лиц через государственную границу из-за строительных работ повышенной опасности. 7 ноября КПП был закрыт и открылся 15 ноября.

Из-за этого также пропускать транспорт и людей прекратил пункт ФСБ РФ в Армянске. Другие КПП на севере полуострова работали в штатном режиме.

В сентябре Украина уже закрывала «Каланчак» на ремонт. На «Чонгаре» режим пропуска автомобилей тогда не менялся.