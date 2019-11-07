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Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП «Каланчак» со стороны России (автомобильный пункт пропуска «Армянск») из-за строительных работ повышенной опасности. Об этом говорится в пресс-релизе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, передает ТАСС.

По данным управления, КПП, расположенный напротив «Армянска», был закрыт в 09:20 7 ноября.

«По не зависящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через МАПП «Армянск» не осуществляется», — говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то, что Украина закрыла КПП, автомобильные пункты пропуска пограничного регионального управления ФСБ России на севере Крыма работают в штатном режиме. Так, за 6 ноября через государственную границу в «Армянске» пропустили 2,4 тыс. человек.

Политика
Украина временно закроет один из КПП на границе с Крымом

Погрануправление рекомендовало учитывать сложившуюся ситуацию и строить маршрут поездки через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

О том, что Украина закроет один из КПП на границе с Крымом на период с 7 по 15 ноября стало известно в среду, 6 ноября. В конце сентября КПП «Каланчак» закрывали для проведения ремонтных работ.
 

Теги: Украина, КПП, граница, Крым
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