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Украина временно закроет один из КПП на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины с 7 по 15 ноября приостановит работу контрольно-пропускного пункта «Каланчак» на границе с Крымом из-за строительных работ повышенной опасности, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы. С соответствующей просьбой
к председателю Херсонской областной государственной администрации обратилось руководство регионального филиала «Одесская железная дорога», уточняется в сообщении. 

Контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» продолжат работу в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

В конце сентября контрольный пункт «Каланчак» уже закрывали для проведения ремонтных работ. ФСБ рекомендовало автомобилистам проходить границу через двусторонний пункт пропуска «Перекоп»(«Чаплинка») и многосторонний «Джанкой»(«Чонгар»).

Теги: Украина, Крым, КПП, пропуск
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