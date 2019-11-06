Украина временно закроет один из КПП на границе с Крымом

Украина временно закроет один из КПП на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины с 7 по 15 ноября приостановит работу контрольно-пропускного пункта «Каланчак» на границе с Крымом из-за строительных работ повышенной опасности, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы. С соответствующей просьбой

к председателю Херсонской областной государственной администрации обратилось руководство регионального филиала «Одесская железная дорога», уточняется в сообщении.

Контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» продолжат работу в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

В конце сентября контрольный пункт «Каланчак» уже закрывали для проведения ремонтных работ. ФСБ рекомендовало автомобилистам проходить границу через двусторонний пункт пропуска «Перекоп»(«Чаплинка») и многосторонний «Джанкой»(«Чонгар»).