Погранслужба Украины закрыла один из пропускных пунктов на въезде в Крым

Погранслужба Украины закрыла один из пропускных пунктов на въезде в Крым

Украина закрыла пропуск транспортных средств в Крым на одном из трех пунктов пропуска на участке границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по республике.

С 07:45 23 сентября нельзя проехать через украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», который расположен напротив пункта пропуска «Армянск», уточнили в ведомстве.

ФСБ также рекомендовало лицам, планирующим поездки в Крым на машине, проходить границу через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний «Джанкой».

Информация о закрытии с 08:00 23 сентября пропуска автомобилей через контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» размещена также на сайте Погранслужбы Украины. По данным ведомства, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на пунктах пропуска «Каланчак» и «Чонгар». При этом на «Чонгаре» режим пропуска автомобилей не изменится.