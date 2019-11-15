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Зеленский и Макрон обсудили подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к саммиту в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря, сообщается на сайте украинского президента.

«Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Макрону о ситуации в Донбассе, а президент Франции заявил, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку Парижа. Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

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15 ноября администрация президента Франции сообщила, что саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря. Последний раз в таком формате лидеры России, Украины, Франции и Германии встречались в 2016 году.

После победы Зеленского на выборах президента Украины стороны неоднократно говорили, что нужно провести новую встречу. Москва настаивала, что перед саммитом нужно решить вопрос с разведением сил в Донбассе.

Теги: Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, «нормандский формат»
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