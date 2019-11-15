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Еврокомиссия ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Еврокомиссия выражает приверженность трехстороннему диалогу по вопросу газа, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Мина Андреева.

«Мы сохраняем спокойствие и продолжаем работать. Продолжаем участвовать в трехсторонних дискуссиях по газу, чтобы найти решение», — ответила она на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о наличии рисков прекращения транзита газа через Украину.

Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря, Россия и Украина с участием Еврокомиссии ведут переговоры о новом соглашении.

14 ноября на саммите БРИКС в Бразилии Путин напомнил, что Украина взяла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие с европейским. Кроме того, ситуацию с переговорами обостряют претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», отметил глава государства. «Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — сказал он.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что Киев действительно взял на себя обязательства — по европейскому законодательству компания-оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ. 15 ноября в офисе президента Украины сообщили, что закон о создании независимого оператора газотранспортной системы уже подписал глава государства.

Теги: Еврокомиссия, Владимир Путин
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