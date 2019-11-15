Еврокомиссия ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Еврокомиссия ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Еврокомиссия выражает приверженность трехстороннему диалогу по вопросу газа, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Мина Андреева.

«Мы сохраняем спокойствие и продолжаем работать. Продолжаем участвовать в трехсторонних дискуссиях по газу, чтобы найти решение», — ответила она на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о наличии рисков прекращения транзита газа через Украину.

Действующий контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря, Россия и Украина с участием Еврокомиссии ведут переговоры о новом соглашении.

14 ноября на саммите БРИКС в Бразилии Путин напомнил, что Украина взяла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие с европейским. Кроме того, ситуацию с переговорами обостряют претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», отметил глава государства. «Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное», — сказал он.