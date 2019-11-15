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Сообщение о работе Верзилова в Meduza оказалось ошибкой СМИ

В материал внесены изменения. Уточняется о том, что «Известия» ранее ошибочно назвали Верзилова издателем Meduza. Редакция приносит извинения.

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил, что «с недавнего времени» он является издателем интернет-СМИ Meduza. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее информация о том, что Верзилов является издателем Meduza, появилась в публикации газеты «Известия». Однако позднее издание внесло правку в материал, сообщив, что Верзилов «ранее ошибочно был назван издателем «Медузы»

Петр Верзилов до 2009 года участвовал в деятельности арт-группы «Война», после чего он стал активистом Pussy Riot. Последняя акция группы прошла во время финала чемпионата мира в 2018 году: Верзилов, Никульшина и две другие участницы, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева, выбежали на поле в костюмах полицейских. Участников акции арестовали на 15 суток. Кроме того, каждый из них получил штраф на 1,5 тыс.руб.

В сентябре прошлого года Верзилов попал в реанимацию из-за отравления. По его мнению, отравление могла организовать «российская секретная служба, возможно, ГРУ». Он пояснил, что для этого есть две причины — акция во время финала ЧМ и его причастность к расследованию о смерти троих российских журналистов в ЦАР.
 

Теги: СМИ, журналист, Meduza
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