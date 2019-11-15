В Москве задержали подозреваемого в избиении беременной женщины

В Москве задержали подозреваемого в избиении беременной женщины

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в нанесении побоев беременной женщине. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел в трамвае. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины начал наносить удары беременной женщине.

В результате женщина потеряла сознание и упала. Ее доставили в медучреждение. О состоянии потерпевшей не сообщается.

Правоохранители завели дело по ст. 116 УК России (побои). Им удалось задержать 41-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.