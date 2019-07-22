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В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи

В Качугском районе Иркутской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

ДТП произошло на автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово вечером 21 июля. По предварительным данным, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате находившаяся в салоне местная жительница, которую везли в роддом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм. Кроме того, госпитализация потребовалась фельдшеру.

Водитель скрылся с места аварии, однако его задержали сотрудники полиции. Ему также потребовалась помощь врачей. Медицинское освидетельствование установило, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ведется доследственная проверка.

Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку по факту ДТП, отмечает портал «Твой Иркутск».

В июле в Санкт-Петербурге при столкновении машины скорой помощи, ехавшей на вызов, и автомобиля Mercedes пострадали два человека.

Теги: ДТП, скорая помощь
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