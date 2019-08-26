Суд вынес приговор сбившему беременную женщину экс-сотруднику «Синергии»

Савеловский районный суд приговорил к шести годам заключения Михаила Исханова — экс-сотрудника университета «Синергия», который летом 2018 года на своем автомобиле сбил двух женщин. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Приговором Савеловского районного суда Москвы от 26 августа 2019 года Исаханов М.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, с отягчающими обстоятельствами)», — сообщили в суде.

Исханова приговорили к шести годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Его также на три года лишат права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Кроме того, с Исханова взыщут компенсацию морального ущерба для близких погибшей и пострадавшей женщин в размере 6 млн руб. Приговор суда можно оспорить в течение 10 дней.

ДТП с участием Исханова произошло 18 июня 2018 года в Москве. Он сбил двух женщин, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора, одна из женщин была беременна. Беременная женщина скончалась, вторая получила тяжелые травмы. По версии, на которой настаивало следствие, Исханов ехал на автомобиле BMW с превышением скорости в состоянии наркотического опьянения, при этом его автомобиль был неисправен.