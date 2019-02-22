На Камчатке бойцовая собака напала на беременную женщину

В Петропавловске-Камчатском на беременную женщину напала собака бойцовской породы, проводится доследственная проверка. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по региону.

В пресс-службе УМВД по региону «РИА Новости» пояснили, что инцидент произошел несколько дней назад. «Пострадавшая женщина обратилась в полицию, где ей дали направление на медицинскую экспертизу и разъяснили порядок обращения в суд», — сообщил представитель УМВД и добавил, что сотрудники полиции объяснят хозяевам собаки недопустимость выгула крупных домашних животных без поводка и намордника.

Как рассказала телеканалу «360» сама потерпевшая, нападение произошло, когда она выгуливала собственную некрупную собаку. Перед нападением она успела взять своего питомца на руки. «Он [стаффордширский терьер] <...> бежал с такой скоростью, что я даже не успела достать ключи от домофона, хотя стояла всего в паре шагов от подъезда», — пояснила женщина. В результате она получила рваные раны руки, груди и ягодицы.

«360» уточняет, что впоследствии собака вырвалась из рук женщины, и стаффордширский терьер бросился следом за ней. От терьера собаку спас сосед, который «придавил весом боевого пса и разжал его челюсти».​