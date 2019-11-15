Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, не знает о своем увольнении из университета. Об этом адвокат Олега Соколова Александр Почуев сообщил РБК.

«Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — сообщил он журналистам, передает «РИА Новости».

Более того, Почуев рассказал, что его подзащитный просит принести ему книги исторического и духовного содержания. Пока ему передали две книги, в том числе «Этногенез» Льва Гумилева.

Ранее адвокат рассказал, что Соколов морально подавлен и есть вероятность, что он может потерять рассудок.

Олега Соколова задержали 9 ноября на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге, когда он пытался избавиться от рюкзака с двумя отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом. Правоохранители пришли с обыском в квартиру историка и обнаружили в ней другие останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.



Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Мужчина признал вину. Историка уволили из СПбГУ, а также удалили информацию о нем с сайта Российского исторического общества.