Адвокат сообщил о моральном состоянии обвиняемого в убийстве Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, сильно морально подавлен. Об этом телеканалу «360» сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок», — заявил он.

По словам юриста, Соколов часто «срывается на слезы», но, несмотря на свое состояние, сотрудничает с криминалистами. Почуев отметил, что пока историку не сообщили о его увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить «его психоэмоциональное состояние».

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его достали из реки Мойки с переохлаждением. У него в рюкзаке нашли травматический пистолет и две женские руки. Правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру историка и обнаружили в нем другие останки девушки.