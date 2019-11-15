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Адвокат сообщил о моральном состоянии обвиняемого в убийстве Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, сильно морально подавлен. Об этом телеканалу «360» сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок», — заявил он.

По словам юриста, Соколов часто «срывается на слезы», но, несмотря на свое состояние, сотрудничает с криминалистами. Почуев отметил, что пока историку не сообщили о его увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить «его психоэмоциональное состояние».

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Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его достали из реки Мойки с переохлаждением. У него в рюкзаке нашли травматический пистолет и две женские руки. Правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру историка и обнаружили в нем другие останки девушки.

Следователи возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Мужчина признал вину. Историка уволили из СПбГУ, с сайта Российского исторического общества удалили данные о нем.

Теги: СПбГУ, убийство, Доцент
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