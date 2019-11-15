Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин. Его слова передает ТАСС.

Необходимость компенсации света эксперт объяснил нарушением в выработке меланина. По его словам, это является одной из причин депрессий, бессонницы и аффективных расстройств.

Калинкин утверждает, что с помощью витаминно-минеральных комплексов практически невозможно восполнить нехватку света. Поэтому необходимо как можно дольше находиться на солнце, а в помещении использовать имитирующее свет лампы. Он отметил, что сейчас уже существует такие лампы, 30–40 минут ежедневного пребывания под которыми помогут выработке меланина. Кроме того, эксперт сообщил о существовании специальных оконных рам, также имитирующих солнечный свет.

Восполнять нехватку солнечного света с помощью ламп также посоветовал в разговоре с РБК заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

«Компенсировать недостаток солнца в ноябре можно с помощью фототерапии. Используются специальные лампы с излучением более 1000 люкс, лучше в утреннее время. Это хорошо отработанная технология», — заявил он РБК.