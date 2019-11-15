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Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин. Его слова передает ТАСС.

Необходимость компенсации света эксперт объяснил нарушением в выработке меланина. По его словам, это является одной из причин депрессий, бессонницы и аффективных расстройств.

Калинкин утверждает, что с помощью витаминно-минеральных комплексов практически невозможно восполнить нехватку света. Поэтому необходимо как можно дольше находиться на солнце, а в помещении использовать имитирующее свет лампы. Он отметил, что сейчас уже существует такие лампы, 30–40 минут ежедневного пребывания под которыми помогут выработке меланина. Кроме того, эксперт сообщил о существовании специальных оконных рам, также имитирующих солнечный свет.

Восполнять нехватку солнечного света с помощью ламп также посоветовал в разговоре с РБК заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

«Компенсировать недостаток солнца в ноябре можно с помощью фототерапии. Используются специальные лампы с излучением более 1000 люкс, лучше в утреннее время. Это хорошо отработанная технология», — заявил он РБК.

Во время сна, напротив, необходимо ограничивать количество света, указал Калинкин. Оставлять небольшой ночник он посоветовал только тем, кто страдает от тревожных расстройств.

Специалисты ранее также рекомендовали для борьбы с нехваткой солнца включать дома яркий желтый свет и выбирать цветную одежду. Кроме того, эксперты порекомендовали добавить в рацион жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, поскольку эти продукты содержат большое количество витамина D и йода. Для избежания плохого настроения от недостатка света необходимо общаться с приятными людьми и заниматься спортом, заключили специалисты.

Теги: Солнце, витамины, лампы, осень, новости РБК
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