Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света

Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Психолог Илья Шабнин считает, что недостаток солнца способствует ухудшению настроения и появлению таких чувств, как грусть, печаль, пессимизм и апатия. Чтобы его компенсировать, надо включать дома яркий желтый свет, а также выбирать яркую одежду. Шабнин заявил, что с плохим настроением помогут справиться занятия спортом и общение с приятными людьми.

Врач-терапевт Елена Тихомирова отметила, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности. Чтобы компенсировать недостаток вещества, врач рекомендует есть жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, так как в этих продуктах содержится большое количество витамина D и йода. Витамин D можно принимать и в качестве БАДа, предварительно сдав анализ крови и проконсультировавшись со специалистом. Важно соблюдать режим дня и ложиться спать до 23:00.